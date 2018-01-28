СМИ: В Камбодже полиция задержала британцев за «порнографические танцы»

Короткая ссылка
Сотрудники полиции Камбоджи задержали пятерых британцев за непристойное поведение, которое было выражено в «порнографических танцах».

Как сообщает Daily Mail, задержанные в возрасте от 19 до 35 лет участвовали в непристойных танцах с девушками вблизи священных древних храмов Ангкор-Ват.

Задержание проводилось на основании фотографий, которые появились в местных СМИ.

Сами мужчины утверждают, что полиция схватила их на барбекю-вечеринке на одной из вилл. На мероприятие, где присутствовали от 80 до 100 человек, вломились 30 сотрудников правоохранительных органов и стали выхватывать случайных людей из толпы.

В случае признания вины британцам грозит около года тюремного заключения.

Ранее в Дубае 27-летнего шотландского туриста приговорили к трём месяцам лишения свободы за то, что он случайно дотронулся до бедра незнакомого мужчины. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru