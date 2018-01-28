СМИ: В Камбодже полиция задержала британцев за «порнографические танцы»
Как сообщает Daily Mail, задержанные в возрасте от 19 до 35 лет участвовали в непристойных танцах с девушками вблизи священных древних храмов Ангкор-Ват.
Задержание проводилось на основании фотографий, которые появились в местных СМИ.
Сами мужчины утверждают, что полиция схватила их на барбекю-вечеринке на одной из вилл. На мероприятие, где присутствовали от 80 до 100 человек, вломились 30 сотрудников правоохранительных органов и стали выхватывать случайных людей из толпы.
В случае признания вины британцам грозит около года тюремного заключения.
Ранее в Дубае 27-летнего шотландского туриста приговорили к трём месяцам лишения свободы за то, что он случайно дотронулся до бедра незнакомого мужчины.