США модернизировали одну из крупнейших противобункерных неядерных бомб
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства капитана Эмили Грабовски.
Отмечается, что снаряд предназначен для нападений, осуществляемых тяжёлыми бомбардировщиками B-2.
Целью модернизации стало улучшение характеристик бомбы для возможности её применения против труднопоражаемых целей и объектов, находящихся на большой глубине.
Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 м.
Как уточняет издание, обновлённый снаряд может быть применён против подземных и ядерных объектов на территории КНДР.
Ранее сообщалось, что ВМС США проведут модернизацию своих технических средств в ближайшие 20 лет, что дополнительно обойдётся властям страны в более $100 млрд ежегодно.