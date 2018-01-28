США модернизировали одну из крупнейших противобункерных неядерных бомб

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В США провели модернизацию одной из крупнейших противобункерных неядерных бомб, известной под названием GBU-57.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства капитана Эмили Грабовски.

Отмечается, что снаряд предназначен для нападений, осуществляемых тяжёлыми бомбардировщиками B-2.

Целью модернизации стало улучшение характеристик бомбы для возможности её применения против труднопоражаемых целей и объектов, находящихся на большой глубине.

Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 м.

Как уточняет издание, обновлённый снаряд может быть применён против подземных и ядерных объектов на территории КНДР.

Ранее сообщалось, что ВМС США проведут модернизацию своих технических средств в ближайшие 20 лет, что дополнительно обойдётся властям страны в более $100 млрд ежегодно.

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