Миллиардер Винн покинул комитет Республиканской партии после обвинений в домогательствах

Короткая ссылка
Миллиардер и глава финансового комитета Национального комитета Республиканской партии США (RNC) Стив Винн ушёл в отставку в связи с обвинениями в «неподобающем поведении», сообщает NBC со ссылкой на председателя RNC Ронну Макдэниэл.

«Сегодня я приняла отставку Стива Винна, который занимал пост председателя финансового комитета Национального комитета Республиканской партии», — приводит телеканал слова Макдэниэл.

Ранее федеральный судья США Алекс Козинский подал в отставку после того, как стало известно, что по меньшей мере 15 женщин обвиняют его в сексуальных домогательствах.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru