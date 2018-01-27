Миллиардер Винн покинул комитет Республиканской партии после обвинений в домогательствах

Миллиардер и глава финансового комитета Национального комитета Республиканской партии США (RNC) Стив Винн ушёл в отставку в связи с обвинениями в «неподобающем поведении», сообщает NBC со ссылкой на председателя RNC Ронну Макдэниэл.