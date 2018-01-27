Миллиардер Винн покинул комитет Республиканской партии после обвинений в домогательствах
RNC Chair Ronna McDaniel releases statement on Wynn's resignation: "Today I accepted Steve Wynn’s resignation as Republican National Committee Finance Chair."— NBC Politics (@NBCPolitics) 27 января 2018 г.
«Сегодня я приняла отставку Стива Винна, который занимал пост председателя финансового комитета Национального комитета Республиканской партии», — приводит телеканал слова Макдэниэл.
Ранее федеральный судья США Алекс Козинский подал в отставку после того, как стало известно, что по меньшей мере 15 женщин обвиняют его в сексуальных домогательствах.