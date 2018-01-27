Земан лидирует на выборах президента Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчёта данных на 47% избирательных участков лидирует во втором туре выборов главы государства с 55,11% голосов.

Как передаёт Чешское телевидение, его соперник, экс-председатель Академии наук Иржи Драгош, набирает 44,88% голосов. Ранее сообщалось, что в Чехии завершился второй тур президентских выборов. Во втором туре граждане выбирали между двумя лидерами первого этапа голосования — Милошем Земаном и Иржи Драгошем.