СМИ: Американский вертолёт обстрелял в Ираке автомобили сил безопасности

Вертолёт Военно-воздушных сил США обстрелял автомобили сил безопасности в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар. Под огонь попали начальник местной полиции и глава администрации.

Об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источник.

Уточняется, что в результате инцидента погибли семь человек, ещё 11 получили ранения, при этом некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

В сентябре сообщалось, что сирийские войска дважды были обстреляны из районов, где расположены американские военные.





