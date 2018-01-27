СМИ: Американский вертолёт обстрелял в Ираке автомобили сил безопасности

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Вертолёт Военно-воздушных сил США обстрелял автомобили сил безопасности в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар. Под огонь попали начальник местной полиции и глава администрации.

Об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источник.

Уточняется, что в результате инцидента погибли семь человек, ещё 11 получили ранения, при этом некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

В сентябре сообщалось, что сирийские войска дважды были обстреляны из районов, где расположены американские военные.



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