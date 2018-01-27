Президент Южной Кореи посетил сгоревшую больницу в городе Мирян

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил больницу в городе Мирян с необъявленным визитом. Ранее там произошёл крупный пожар, в результате которого погибли более 40 человек.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что он планировал пробыть на месте происшествия почти два часа. Цель его визита на место трагедии — выразить личные соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

По данным агентства, глава страны уже распорядился определить точную причину пожара в ближайшее время.

26 января в больнице южнокорейского города Мирян произошёл пожар. По последним данным, в результате происшествия 41 человек погиб и более 80 пострадали. Сообщается, что возгорание произошло на первом этаже здания, где располагается отделение неотложной помощи. 

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