Полиция Торонто считает, что канадского миллиардера и его супругу убили

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Основатель канадской фармацевтической корпорации Apotex Бернард Шерман и его жена Хани были убиты. Об этом заявила детектив полиции Торонто Сьюзан Гомес.

«Мы располагаем достаточным количеством доказательств, которые позволяют охарактеризовать как целенаправленное двойное убийство», — цитирует Гомес телеканал CBC.

Ранее в полиции Торонто назвали причину смерти миллиардера Шермана и его жены.

Супруги были обнаружены мёртвыми в своём доме 16 декабря 2017 года.

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