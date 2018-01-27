Полиция Торонто считает, что канадского миллиардера и его супругу убили
Основатель канадской фармацевтической корпорации Apotex Бернард Шерман и его жена Хани были убиты. Об этом заявила детектив полиции Торонто Сьюзан Гомес.
«Мы располагаем достаточным количеством доказательств, которые позволяют охарактеризовать как целенаправленное двойное убийство», — цитирует Гомес телеканал CBC.
Ранее в полиции Торонто назвали причину смерти миллиардера Шермана и его жены.
Супруги были обнаружены мёртвыми в своём доме 16 декабря 2017 года.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard