Один человек погиб при стрельбе в центре Амстердама

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Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате стрельбы в центре Амстердама, сообщает пресс-служба городской полиции.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл на улице Гроте Виттенбургер.

«Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу», — говорится в сообщении в Twitter.

В настоящее время проводится расследование. Улица, на которой произошёл инцидент, перекрыта.

В декабре сообщалось, что в амстердамском аэропорту Схипхол полицейские открыли огонь по вооружённому ножом мужчине.

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