Путин и Нетаньяху обсудят в Москве ближневосточное урегулирование и ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры в Москве в понедельник, 29 января. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Лидеры планируют обсудить вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин и Нетаньяху также примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее Нетаньяху в новогоднем поздравлении Путину назвал отличными отношения России и Израиля.