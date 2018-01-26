Путин и Нетаньяху обсудят в Москве ближневосточное урегулирование и ситуацию в Сирии

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры в Москве в понедельник, 29 января. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Лидеры планируют обсудить вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин и Нетаньяху также примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее Нетаньяху в новогоднем поздравлении Путину назвал отличными отношения России и Израиля.

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