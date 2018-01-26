На Украину для обучения ВСУ прибыли 50 канадских военных инструкторов

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Посол Канады в Киеве Роман Ващук заявил, что на Украину прибыли 50 канадских военных инструкторов в рамках операции UNIFIER по обучению украинских военнослужащих.

«Усиливаем наше канадское присутствие — дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER. Поддерживаем Министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины», — написал Ващук в Twitter.

Ранее Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское летальное оружие. 

Подробнее — в материале RT.

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