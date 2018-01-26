На Украину для обучения ВСУ прибыли 50 канадских военных инструкторов
«Усиливаем наше канадское присутствие — дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER. Поддерживаем Министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины», — написал Ващук в Twitter.
Підсилюємо нашу 🇨🇦 присутність - додаткових 50 військових прибули до #OpUNIFIER. Підтримуємо @DefenceU у відстоюванні #суверенітет, #безпека, #стабільність#Україна 🇺🇦 https://t.co/ylxemk5uRq— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 26 января 2018 г.
Ранее Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское летальное оружие.
Подробнее — в материале RT.