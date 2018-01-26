СМИ сообщили об инциденте с автомобилем из кортежа Трампа в Давосе

Автомобиль из кортежа американского лидера Дональда Трампа сбил сотрудника полиции в Давосе.

Как сообщает издание Blick, полицейский хотел остановить машину из кортежа. Однако водитель вместо педали тормоза нажал на газ.

Отмечается, что инцидент произошёл у отеля Intercontinental.

О состоянии полицейского ничего не известно. Однако, как отмечает издание, автомобиль лишь слегка его задел.