СМИ сообщили об инциденте с автомобилем из кортежа Трампа в Давосе
Автомобиль из кортежа американского лидера Дональда Трампа сбил сотрудника полиции в Давосе.
Как сообщает издание Blick, полицейский хотел остановить машину из кортежа. Однако водитель вместо педали тормоза нажал на газ.
Отмечается, что инцидент произошёл у отеля Intercontinental.
О состоянии полицейского ничего не известно. Однако, как отмечает издание, автомобиль лишь слегка его задел.
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