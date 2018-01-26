Посол России в Южной Корее сообщил о размещении в стране всех компонентов системы ПРО THAAD

Все шесть компонентов американской системы ПРО THAAD развёрнуты на территории Южной Кореи. Об этом сообщил российский посол в Сеуле Александр Тимонин.

«Что касается развёртывания в РК (Республике Корея. — RT) американской системы ПРО ТНААD, то, насколько нам известно, в настоящее время все шесть компонентов этой противоракетной батареи уже размещены на территории РК», — приводит его слова РИА Новости.

Тимонин добавил, что ни о каких гарантиях управления этими комплексами только южнокорейскими военными речи не идёт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему Москва не приветствует идею размещения американской системы ПРО THAAD в Южной Корее.