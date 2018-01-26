Министр спорта Канады подал в отставку на фоне обвинений в домогательствах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял отставку Хехра и передал обязанности министра спорта главе министерства науки Кирсти Дункан на время расследования.
«Притеснения любого рода неприемлемы. У канадцев есть право жить и работать в обществе, свободном от притеснений», — подчеркнул премьер-министр Канады.
Ранее сообщалось, что федеральный судья США Алекс Козинский подал в отставку после того, как стало известно, что по меньшей мере 15 женщин обвиняют его в сексуальных домогательствах.