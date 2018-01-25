Европейский суд отклонил возможность коллективного иска к Facebook

Европейский суд отклонил возможность коллективного иска пользователей против социальной сети Facebook.

Как сообщает Deutsche Welle, суд решил, что иск о защите личных данных пользователей, под которым подписались более 25 тыс. человек из различных стран, не может рассматриваться как коллективный.

При этом подписавшиеся могут подать отдельные жалобы в национальные суды своих стран.

Инициатор коллективного иска юрист Макс Шремс назвал решение суда поражением для Facebook. Отмечается, что он намерен обратиться в суд Австрии с жалобой о несоответствии правил работы Facebook европейскому законодательству ЕС о защите личных данных.

В 2013 году Шремс уже пытался подать на компанию в суд, обратившись к комиссару по защите данных Ирландии.