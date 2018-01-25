Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдёт в Сочи.

Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Также планируется участие в работе форума министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Детальную программу мероприятий, в которых он примет участие, мы сообщим дополнительно», — уточнила Захарова.

RT ведёт прямую трансляцию.