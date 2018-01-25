Лавров примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога
Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдёт в Сочи.
Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Также планируется участие в работе форума министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Детальную программу мероприятий, в которых он примет участие, мы сообщим дополнительно», — уточнила Захарова.
RT ведёт прямую трансляцию.
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