В Сирии в зонах деэскалации за сутки зафиксировано десять случаев нарушения перемирия

В Министерстве обороны России заявили о новых случаях нарушения режима прекращения огня боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*, сообщает ФАН.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки режим был нарушен в провинциях Латакия (3) и Алеппо (1).

Турецкая сторона сообщила о фактах стрельбы в провинциях Дараа (2), Дамаск (3) и Идлиб (1).

Общую ситуацию в зонах деэскалации расценивают как стабильную. Как отметили в российском военном ведомстве, в основном случаи нарушения перемирия происходили в районах, контролируемых боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.