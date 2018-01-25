Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Об этом сообщает Associated Press.

BREAKING: President Donald Trump has arrived in Switzerland to tout his 'America First' policies at World Economic Forum. — The Associated Press (@AP) 25 января 2018 г.

Американский лидер выступит с речью о своей программе «Америка прежде всего».

Ранее Трамп заявил, что американская экономика после его действий становится лучше.