Высокий суд Лондона продлил арест активов Коломойского

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Высокий суд Лондона продлил арест активов бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

В конце декабря Высокий суд Лондона приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путём незаконных операций «вывели из банка почти $2 млрд, в результате чего средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем».

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