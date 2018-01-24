Вучич назвал Лаврова большим другом Сербии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров является большим другом Сербии. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

«Я считаю, что это (визит Лаврова в Белград. — RT) будет очень важно для нашей страны. Он большой друг Сербии, и я думаю, что мы укрепим наши взаимоотношения. Мы обсудим все вопросы взаимодействия в различных областях и сферах», — цитирует Вучича РИА Новости.

Лавров посетит Белград 21—22 февраля в рамках празднования 180-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сербией.

Ранее Вучич пригласил президента России Владимира Путина в Белград на открытие храма Святого Саввы.

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