Меркель назвала ядом правый популизм в Европе

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразила надежду, что рост правопопулистских настроений в Европе прекратится.

Как передаёт Associated Press, Меркель отметила, что правительство ФРГ пытается установить контроль над ростом правового популизма, однако это «яд».

«Это яд, который появляется, когда у нас есть нерешённые проблемы», — отметила она.

В частности, по её словам, некоторые немцы стали поддерживать правых популистов во время финансового и миграционного кризисов.

По итогам прошедших в сентябре 2017 года выборов правая партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в бундестаг с результатом 12,6%.

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