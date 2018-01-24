В Индии сотни протестующих устроили погромы из-за нового болливудского фильма

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Сотни протестующих устроили погромы в торговых центрах и подожгли десятки автомобилей в индийском городе Ахмедабад из-за болливудского фильма «Падмавати».
В Индии сотни протестующих устроили погромы из-за нового болливудского фильма
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что демонстранты недовольны тем, как в кинокартине изображена царица Рани Падмини, и призывают к тому, чтобы фильм сняли с показа.

Уточняется, что полиция задержала в общей сложности 10 человек, ещё более 500 местных жителей числятся в списке подозреваемых в участии в беспорядках. Правоохранительным органам также пришлось усилить охрану возле кинотеатров накануне выхода фильма в прокат.

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