В Индии сотни протестующих устроили погромы из-за нового болливудского фильма

Сотни протестующих устроили погромы в торговых центрах и подожгли десятки автомобилей в индийском городе Ахмедабад из-за болливудского фильма «Падмавати».

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что демонстранты недовольны тем, как в кинокартине изображена царица Рани Падмини, и призывают к тому, чтобы фильм сняли с показа.

Уточняется, что полиция задержала в общей сложности 10 человек, ещё более 500 местных жителей числятся в списке подозреваемых в участии в беспорядках. Правоохранительным органам также пришлось усилить охрану возле кинотеатров накануне выхода фильма в прокат.