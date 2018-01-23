Секретная служба США задержала человека с заряженным оружием у Белого дома

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Сотрудники Секретной службы США задержали у Белого дома в Вашингтоне человека с заряженным оружием. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на данные ведомства.

«Офицеры Секретной службы США отреагировали на подозрительный автомобиль у Белого дома. Сотрудники службы нашли у водителя транспортного средства заряженное оружие», — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется, задержанному предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, он был доставлен в полицию.

Ранее сообщалось, что сотрудники Секретной службы США задержали у Белого дома в Вашингтоне мужчину, который намеревался убивать «всех белых полицейских».

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