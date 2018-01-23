Секретная служба США задержала человека с заряженным оружием у Белого дома
JUST IN: Man arrested for having loaded firearm near White House https://t.co/CUqGrE3kVMpic.twitter.com/RJ6Gy4Xce0— Washington Examiner (@dcexaminer) 23 января 2018 г.
«Офицеры Секретной службы США отреагировали на подозрительный автомобиль у Белого дома. Сотрудники службы нашли у водителя транспортного средства заряженное оружие», — отмечается в сообщении ведомства.
Как уточняется, задержанному предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, он был доставлен в полицию.
Ранее сообщалось, что сотрудники Секретной службы США задержали у Белого дома в Вашингтоне мужчину, который намеревался убивать «всех белых полицейских».