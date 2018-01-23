При столкновении самолёта и вертолёта в Германии погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения спортивного самолёта и вертолёта в районе немецкого города Филипсбург. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.