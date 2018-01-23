Пять человек пропали без вести после взрыва на буровой установке в США

Пять человек числятся пропавшими без вести после взрыва, который произошёл на буровой установке в американском штате Оклахома.

Как сообщает ABS, в момент происшествия на участке по добыче природного газа находилось более 20 человек.

Five people unaccounted for after explosion rips through eastern Oklahoma drilling rig, company says. https://t.co/6KYrL02GkHpic.twitter.com/wLtDnDvwuF — ABC News (@ABC) 23 января 2018 г.

По данным телекомпании, в настоящее время буровая установка охвачена огнём.

В результате происшествия по меньшей мере один человек получил лёгкие ожоги. Ему была оказана медицинская помощь на месте.

В августе 2016 года в Великобритании сильный ветер сдул нефтяную платформу на берег.