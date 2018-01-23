Пять человек пропали без вести после взрыва на буровой установке в США

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Пять человек числятся пропавшими без вести после взрыва, который произошёл на буровой установке в американском штате Оклахома.

Как сообщает ABS, в момент происшествия на участке по добыче природного газа находилось более 20 человек. 

По данным телекомпании, в настоящее время буровая установка охвачена огнём. 

В результате происшествия по меньшей мере один человек получил лёгкие ожоги. Ему была оказана медицинская помощь на месте.

В августе 2016 года в Великобритании сильный ветер сдул нефтяную платформу на берег.

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