Пять человек пропали без вести после взрыва на буровой установке в США
Как сообщает ABS, в момент происшествия на участке по добыче природного газа находилось более 20 человек.
Five people unaccounted for after explosion rips through eastern Oklahoma drilling rig, company says. https://t.co/6KYrL02GkHpic.twitter.com/wLtDnDvwuF— ABC News (@ABC) 23 января 2018 г.
По данным телекомпании, в настоящее время буровая установка охвачена огнём.
В результате происшествия по меньшей мере один человек получил лёгкие ожоги. Ему была оказана медицинская помощь на месте.
В августе 2016 года в Великобритании сильный ветер сдул нефтяную платформу на берег.