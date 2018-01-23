СМИ: Трамп «имитировал акцент Моди»
Об этом пишет издание The Times of India.
Как отмечается, премьер Индии говорит по-английски, но предпочитает общаться на своём родном хинди.
В сообщении говорится, что, по имеющимся сведениям, Трамп «имитировал акцент Моди», цитируя его слова об Афганистане.
По информации издания, комментарии Белого дома и Госдепа в связи с данным случаем получить не удалось.
Ожидается, что Трамп и Моди могут встретиться на этой неделе на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.