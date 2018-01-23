СМИ: Трамп «имитировал акцент Моди»

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Президент США Дональд Трамп, как сообщается, «имитировал индийский акцент», когда повторял фразу, сказанную ему премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом пишет издание The Times of India.

Как отмечается, премьер Индии говорит по-английски, но предпочитает общаться на своём родном хинди.

В сообщении говорится, что, по имеющимся сведениям, Трамп «имитировал акцент Моди», цитируя его слова об Афганистане.

По информации издания, комментарии Белого дома и Госдепа в связи с данным случаем получить не удалось.

Ожидается, что Трамп и Моди могут встретиться на этой неделе на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

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