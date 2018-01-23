В аэропорту Ганновера подрались курдские демонстранты и граждане Турции

В Германии произошла драка между гражданами Турции и курдскими демонстрантами в аэропорту Ганновер-Лангенхаген.

Об этом сообщает издание Hannoversche Allgemeine.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 22 января в терминале B. По информации издания, курды устроили демонстрацию против операции Турции в Сирии. После этого турецкие пассажиры начали драку.

Всего на месте происшествия находились около 180 человек.

По уточнённым данным, полиция была вынуждена применить перцовый газ, чтобы остановить драку.

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.