В аэропорту Ганновера подрались курдские демонстранты и граждане Турции

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В Германии произошла драка между гражданами Турции и курдскими демонстрантами в аэропорту Ганновер-Лангенхаген.

Об этом сообщает издание Hannoversche Allgemeine.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 22 января в терминале B. По информации издания, курды устроили демонстрацию против операции Турции в Сирии. После этого турецкие пассажиры начали драку.

Всего на месте происшествия находились около 180 человек.

По уточнённым данным, полиция была вынуждена применить перцовый газ, чтобы остановить драку.

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.

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