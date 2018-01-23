Полиция Индии сообщила о поимке одного из самых разыскиваемых террористов в стране

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Полиция индийского Дели сообщила о поимке одного из самых разыскиваемых террористов в стране — Абдула Субхана Куреши, который подозревается в причастности к серии взрывов в Ахмадабаде в 2008 году, в результате которых погибли 56 человек, сообщает «Синьхуа».

Как отмечает агентство со ссылкой на источники в полиции, Куреши был схвачен после кратковременной перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Подчёркивается, что он является экспертом в производстве взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анкаре задержан 101 человек, подозреваемый в причастности к террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической и запрещённая решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

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