Полиция Индии сообщила о поимке одного из самых разыскиваемых террористов в стране
India's most wanted terrorist captured https://t.co/6z6XV1Uayzpic.twitter.com/TUfwOPHorx— China Xinhua News (@XHNews) 23 января 2018 г.
Как отмечает агентство со ссылкой на источники в полиции, Куреши был схвачен после кратковременной перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Подчёркивается, что он является экспертом в производстве взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что в турецкой Анкаре задержан 101 человек, подозреваемый в причастности к террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической и запрещённая решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.