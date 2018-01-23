Россия приняла решение внести $2 млн в бюджет Управления ООН по контртерроризму

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Правительство России приняло решение внести взнос в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере $2 миллионов. Об этом сообщили в постоянном представительстве Российской Федерации при организации.

«Кроме того, начиная с 2019 года на финансирование деятельности УКТ будет также ежегодно выделяться $500 тысяч», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что Россия теперь вносит и финансовый вклад в реализацию усилий по борьбе с терроризмом.

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