Россия приняла решение внести $2 млн в бюджет Управления ООН по контртерроризму
Правительство России приняло решение внести взнос в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере $2 миллионов. Об этом сообщили в постоянном представительстве Российской Федерации при организации.
«Кроме того, начиная с 2019 года на финансирование деятельности УКТ будет также ежегодно выделяться $500 тысяч», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Там добавили, что Россия теперь вносит и финансовый вклад в реализацию усилий по борьбе с терроризмом.
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