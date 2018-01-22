В Бельгии снизили уровень террористической угрозы
«Центр анализа угроз при МВД снизил уровень террористической угрозы с третьего до второго уровня», — написал министр в своём Twitter.
Dreigingsniveau voor ons land gaat van 3 naar 2. Dat heeft het OCAD beslist. Sommige locaties blijven wel onder niveau 3.— Jan Jambon (@JanJambon) 22 января 2018 г.
С марта 2016 года в Бельгии действовал повышенный уровень террористической угрозы.
В апреле 2017 года СМИ писали, что в Бельгии почти 19 тыс. человек состоят в базе данных полиции как лица, подозреваемые в связях с террористами.