В Бельгии снизили уровень террористической угрозы

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Центр анализа угроз снизил уровень террористической угрозы в Бельгии с третьего до второго уровня. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел страны Ян Ямбон.

«Центр анализа угроз при МВД снизил уровень террористической угрозы с третьего до второго уровня», — написал министр в своём Twitter.

С марта 2016 года в Бельгии действовал повышенный уровень террористической угрозы.

В апреле 2017 года СМИ писали, что в Бельгии почти 19 тыс. человек состоят в базе данных полиции как лица, подозреваемые в связях с террористами.

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