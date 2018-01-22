Евросоюз назвал условия сотрудничества с новыми властями Зимбабве

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Евросоюз готов сотрудничать с новыми властями Зимбабве в случае реальных результатов политических преобразований в стране.

Об этом говорится в постановлении совета по иностранным делам ЕС.

Отмечается, что смена курса «может открыть путь к полному восстановлению верховенства права в рамках Конституции и при гражданском правлении, что позволит подготовить и провести необходимые политические и экономические реформы».

Также в ЕС подчёркивают важность проведения честных выборов в Зимбабве.

В прошлом году 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе ушёл в отставку под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF).

Страну возглавил Эммерсон Мнангагва.

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