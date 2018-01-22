США перенесут посольство в Иерусалим до конца 2019 года

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Соединённые Штаты перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Израиль.

«Посольство откроется до конца следующего года», — говорится в его заявлении.

По словам Пенса, решение американского лидера Дональда Трампа перенести здание дипмиссии не только отвечает интересам США, но и способствует достижению мира. 

Вице-президент подчеркнул, что США привержены достижению мира между Израилем и Палестиной.

В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.

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Ближний Восток США
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