США перенесут посольство в Иерусалим до конца 2019 года

Соединённые Штаты перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Израиль.

«Посольство откроется до конца следующего года», — говорится в его заявлении.

По словам Пенса, решение американского лидера Дональда Трампа перенести здание дипмиссии не только отвечает интересам США, но и способствует достижению мира.

Вице-президент подчеркнул, что США привержены достижению мира между Израилем и Палестиной.

В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.