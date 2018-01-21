Тиллерсон осудил нападение талибов на отель в Кабуле

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Соединённые Штаты решительно осуждают нападение талибов на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, в результате которого, по данным МВД Афганистана, погибли 18 человек. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Соединённые Штаты решительно осуждают вчерашнее нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — цитирует сообщение госсекретаря РИА Новости.

Тиллерсон также добавил, что находится в контакте с властями Афганистана по вопросу расследования инцидента, а также отметил, что Вашингтон знаком с заявлением «Талибана»*, который взял на себя ответственность за теракт.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel 20 января вечером и расстреляли постояльцев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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