Тиллерсон осудил нападение талибов на отель в Кабуле
«Соединённые Штаты решительно осуждают вчерашнее нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — цитирует сообщение госсекретаря РИА Новости.
Тиллерсон также добавил, что находится в контакте с властями Афганистана по вопросу расследования инцидента, а также отметил, что Вашингтон знаком с заявлением «Талибана»*, который взял на себя ответственность за теракт.
Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel 20 января вечером и расстреляли постояльцев.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.