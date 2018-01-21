СМИ: США планировали включить Россию в программу «Звёздные войны»

Администрация бывшего президента США Джорджа Буша — старшего изучала вариант включения России в программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известную под названием «Звёздные войны». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на рассекреченные документы британского правительства.

Согласно этим материалам, Буш-старший планировал обсудить данный вопрос с президентом России Борисом Ельциным после встречи в американском Кэмп-Дэвиде в феврале 1992 года, на которой официально было объявлено об окончании холодной войны.

Как отмечается, американское руководство было готово поделиться с Москвой своими военными технологиями и системами обороны, поскольку было «под впечатлением от того, как российский президент уничтожил коммунизм».

В документах подчёркивается, что тогдашнее правительство Великобритании с озабоченностью восприняло данные планы Белого дома. По словам советника британского правительства, подобный шаг имел бы серьёзное влияние на НАТО, а старое разделение Восток — Запад могло бы быть заменено на Север — Юг.

Задуманный в 1983 году президентом США Рональдом Рейганом проект по защите от ядерного удара, известный как «Звёздные войны», был свёрнут на этапе экспериментальных разработок, поскольку его посчитали устаревшим и неоправданно дорогостоящим.