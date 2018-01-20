В Тегеране заявили о готовности расширять связи с Кубой вопреки санкциям США
Об этом сообщает «Синьхуа».
«(Исламская Республика. — RT) полна решимости развивать отношения с кубинским правительством и будет идти по этому пути», — заявил он.
По его словам, сотрудничество касается широко спектра вопросов, в частности, сфер науки и энергетики.
Как добавил Рухани, Иран «не согласен с введением репрессивных санкций против независимых государств, включая Кубу».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон бросает вызов Кубе и Венесуэле и не намерен ослаблять санкции в отношении данных государств.