В Тегеране заявили о готовности расширять связи с Кубой вопреки санкциям США

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности страны расширять сотрудничество с Кубой вопреки введённым против островного государства санкциям США.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«(Исламская Республика. — RT) полна решимости развивать отношения с кубинским правительством и будет идти по этому пути», — заявил он.

По его словам, сотрудничество касается широко спектра вопросов, в частности, сфер науки и энергетики.

Как добавил Рухани, Иран «не согласен с введением репрессивных санкций против независимых государств, включая Кубу».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон бросает вызов Кубе и Венесуэле и не намерен ослаблять санкции в отношении данных государств.

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