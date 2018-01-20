В Нигерии освободили похищенных американцев и канадцев

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Нигерийская полиция рассказала об освобождении двух американцев и двух канадцев, которых ранее похитили.

Об этом сообщает AFP.

«Два американца и два канадца, которые были похищены в Нигерии, освобождены. Они в хорошем состоянии», — пишет агентство.

В июне сообщалось, что вооружённые люди похитили в столице Афганистана гражданина США.

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