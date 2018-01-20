В Нигерии освободили похищенных американцев и канадцев

Нигерийская полиция рассказала об освобождении двух американцев и двух канадцев, которых ранее похитили.

Об этом сообщает AFP.

«Два американца и два канадца, которые были похищены в Нигерии, освобождены. Они в хорошем состоянии», — пишет агентство.

BREAKING: 2 Americans, 2 Canadians abducted in Nigeria are freed and in good condition, police say. — The Associated Press (@AP) 20 января 2018 г.

В июне сообщалось, что вооружённые люди похитили в столице Афганистана гражданина США.