Мэр Гданьска извинился перед россиянами, чей автомобиль закидали камнями

Мэр польского Гданьска Павел Адамович встретился с семьёй из Калининградской области, которые ранее рассказали о том, что их автомобиль неизвестные закидали камнями в городе.

«Вот почему, как только я услышал, что с вами случилось, я решил пригласить вас к себе и извиниться. Гданьск — город свободы и открытости для людей независимо от их национальности и мировоззрения. Поэтому я, как глава Гданьска, резко реагирую на любое проявление неуважения, ксенофобии, национализма», — приводит Gazeta Wyborcza слова Адамовича.

В середине января жительница Калининградской области Екатерина Молодцова на своей странице в Facebook рассказала, что в Гданьске забросали камнями автомобиль её семьи, в результате чего было разбито стекло машины.

По словам россиянки, она приехала в Гданьск с матерью и четырёхлетней дочкой на выходные. Инцидент произошёл утром 13 января.