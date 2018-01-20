Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Иране
Felt #earthquake (#زلزله) M4.9 strikes 71 km W of #Īlām (#Iran) 8 min ago. Please report to: https://t.co/uVbsr53YDIpic.twitter.com/gaytUm4W3D— EMSC (@LastQuake) 19 января 2018 г.
По данным центра, первые толчки были зафиксированы в 22:18 по времени UTC, в 122 км к северо-востоку от иракского Багдада и в 76 км к западу от иранского Илама.
Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.
11 января сообщалось, что на границе Ирана и Ирака за два часа произошло семь землетрясений.