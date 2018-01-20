Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Иране

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В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, первые толчки были зафиксированы в 22:18 по времени UTC, в 122 км к северо-востоку от иракского Багдада и в 76 км к западу от иранского Илама.

Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.

11 января сообщалось, что на границе Ирана и Ирака за два часа произошло семь землетрясений.

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