Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном, несмотря на положения военной стратегии США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на положения новой военной стратегии США.

«Там (в стратегии. — RT) даже, по-моему, Китай упомянут первом месте, как агрессивная экономическая держава. Мы — на втором месте, как страна, которая нарушает некие правила игры, и вместе с Китаем мы, как гласит эта стратегия, «взламываем международную систему изнутри», — заявил министр.

При этом он добавил, что Москва сожалеет о том, что вместо того, чтобы вести конструктивный диалог, США пытаются доказывать своё лидерство через подобного рода конфронтационные документы.

Лавров также подчеркнул, что Москва готова к диалогу, как и раньше, отметив, что в США «есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться».

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