Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном, несмотря на положения военной стратегии США
«Там (в стратегии. — RT) даже, по-моему, Китай упомянут первом месте, как агрессивная экономическая держава. Мы — на втором месте, как страна, которая нарушает некие правила игры, и вместе с Китаем мы, как гласит эта стратегия, «взламываем международную систему изнутри», — заявил министр.
При этом он добавил, что Москва сожалеет о том, что вместо того, чтобы вести конструктивный диалог, США пытаются доказывать своё лидерство через подобного рода конфронтационные документы.
Лавров также подчеркнул, что Москва готова к диалогу, как и раньше, отметив, что в США «есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться».
RT ведёт прямую трансляцию.