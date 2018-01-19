ФСВТС: перевозившее из России в Китай С-400 судно попало в шторм
«В рамках исполнения контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга (Ленинградская область) вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена», — цитирует РИА Новости Воробьёву.
Отмечается, что судно вернулось в порт. В настоящее время ведётся оценка пострадавшего имущества.
После завершения всех процедур неповреждённое имущество будет отправлено заказчику на том же судне.