Лавров заявил о превращении севера Афганистана в опорную базу международного терроризма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма.

Об этом глава российского МИД заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом обстановке в Афганистане и Центрально-Азиатском регионе.

«Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГИЛ*, который формирует плацдарм для реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии «халифата», — заявил Лавров.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.