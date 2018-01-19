МИД потребовал от Польши разъяснить запрет на въезд российскому политологу

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Министерство иностранных дел России по дипломатическим каналам потребовало от властей Польши разъяснений из-за закрытия въезда на территорию стран Шенгенской зоны российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко.

«На основании имеющихся данных иначе, чем попыткой по политическим мотивам ограничить свободу слова представителя российского гражданского общества на территории стран — членов ЕС в нарушение действующих в этой области демократических принципов, объяснить поведение польской стороны мы не можем. По дипломатическим каналам потребовали от польских властей дополнительных разъяснений», — приводит РИА Новости сообщение МИД.

Ранее газета «Известия» сообщила, что директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко запретили въезд на территорию ЕС сроком на три года по запросу польской стороны. 

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