МИД потребовал от Польши разъяснить запрет на въезд российскому политологу

Министерство иностранных дел России по дипломатическим каналам потребовало от властей Польши разъяснений из-за закрытия въезда на территорию стран Шенгенской зоны российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко.

«На основании имеющихся данных иначе, чем попыткой по политическим мотивам ограничить свободу слова представителя российского гражданского общества на территории стран — членов ЕС в нарушение действующих в этой области демократических принципов, объяснить поведение польской стороны мы не можем. По дипломатическим каналам потребовали от польских властей дополнительных разъяснений», — приводит РИА Новости сообщение МИД.

Ранее газета «Известия» сообщила, что директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко запретили въезд на территорию ЕС сроком на три года по запросу польской стороны.