СМИ: В Черногории исключили Россию из дела о «попытке госпереворота» в 2016 году

Россия больше не фигурирует в деле о «попытке государственного переворота» в Черногории в 2016 году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на лидера «Демократического фронта» Милана Кнежевича, который является одним из главных обвиняемых по этому делу.

Он отметил, что прокурор осознал, что в привязке к России это инсценированное дело до конца не довести.

«Если продолжать выискивать российский след, процесс может затянуться. Тем более что прокуратура до сих пор не представила никаких весомых доказательств», — заявил он.

По его словам, это невыгодно властям, так как их главная цель — завершить процесс до начала президентских выборов в стране, которые намечены на март 2018 года, чтобы дискредитировать оппозицию в глазах народа.

В июне 2017 года помощник госсекретаря Соединённых Штатов Джон Хефферн заявил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории и планировала устроить в стране госпереворот.

МИД России отверг обвинения в причастности к «попытке госпереворота» в Черногории.