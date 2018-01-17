Тиллерсон заявил о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии

Соединённые Штаты планируют сохранить военное присутствие в Сирии до полного разгрома террористической группировки «Исламское государство»*, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

«США сохранят военное присутствие в Сирии, сконцентрированное на том, чтобы гарантировать, что ИГ не появится вновь», — заявил глава Госдепа, трансляцию выступления которого вёл сайт ведомства.

По словам Тиллерсона, «халифат» ИГ уничтожен, однако самой группировке ещё не нанесено окончательное поражение.

Кроме того, дипломат отметил, что для США важно сохранять присутствие в Сирии, чтобы «помочь завершить конфликт» в этой стране.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.