Глава МИД ФРГ: вопрос о выплате репараций Польше был решён в правовом поле

Вопрос о выплате репараций Польше был решён, он закрыт на законном основании, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Об этом сообщает Associated Press.

«Правительство Германии имеет ясную позицию: у нас нет причин для выплаты репараций. Вопрос был решён в правовом поле с польским правительством», — сказал Габриэль.

Ранее глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций.

Также в парламенте Польши организовали комитет по вопросу выплаты Германией репараций.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» польско-германский вопрос о выплате репараций.