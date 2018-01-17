Жириновский призвал США «слезть с олимпа и превратиться в региональную державу»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что США должны превратиться в региональную державу.

«Конечно, их глобальные цели не получились. Им надо слезать с этого олимпа, превращаться в региональную державу и туда уходить, к себе», — цитирует Жириновского ТАСС.

Он привёл в качестве аргумента новую стратегию национальной безопасности США, в которой Россия и Китай признаются одними из главных угроз.

«США опубликовали стратегию национальной безопасности. Мы действительно их обошли», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Жириновский отметил, что у США ничего не получилось сделать с КНДР, а также американцы имеют напряжённые отношения с Европой.

В декабре 2017 года Белый дом назвал Россию и Китай в числе первых угроз для США.