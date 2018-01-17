СМИ: Власти Израиля рекомендовали не проводить реставрационные работы в мечети Аль-Акса

Израильские власти предупредили о запрете проводить реставрационные работы в мечети Аль-Акса.

Как сообщает Anadolu, израильская полиция уже предупредила комитет по восстановлению Аль-Аксы о том, чтобы не проводились какие-либо реставрационные работы.

«Полиция также запретила любые восстановительные работы в мечетях Аль-Кибли и Аль-Марвана, которые расположены на территории комплекса Аль-Акса», — пишет издание.

Мечеть аль-Акса, расположенная на Храмовой горе Иерусалима, является третьей святыней ислама. В ней одновременно могут молиться до пяти тысяч верующих.