Командирам попавших в аварии кораблей США предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве

Короткая ссылка
В Соединённых Штатах двум командирам кораблей Военно-морских сил «Джон Маккейн» и «Фицджеральд», которые попали в аварии в 2017 году, предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве, сообщает CBS со ссылкой на флот.

Обвинительный акт включает в себя непреднамеренное убийство, неисполнение обязанностей и опасное управление судном, передаёт телеканал.

17 июня эсминец «Фицджеральд» столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. В результате столкновения «Фицджеральд» получил значительное повреждение — подводную пробоину, семеро членов его экипажа из 300 погибли, трое получили ранения.

21 августа 2017 года ракетный эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119