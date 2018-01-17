Командирам попавших в аварии кораблей США предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве

В Соединённых Штатах двум командирам кораблей Военно-морских сил «Джон Маккейн» и «Фицджеральд», которые попали в аварии в 2017 году, предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве, сообщает CBS со ссылкой на флот.

Обвинительный акт включает в себя непреднамеренное убийство, неисполнение обязанностей и опасное управление судном, передаёт телеканал. The Navy says it is filing negligent homicide charges against the commanders of two ships involved in fatal collisions last year https://t.co/wVkiauZhhCpic.twitter.com/oF8LIhCqHa — CBS News (@CBSNews) 17 января 2018 г. 17 июня эсминец «Фицджеральд» столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. В результате столкновения «Фицджеральд» получил значительное повреждение — подводную пробоину, семеро членов его экипажа из 300 погибли, трое получили ранения. 21 августа 2017 года ракетный эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива.