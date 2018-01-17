СМИ: В США арестован экс-сотрудник ЦРУ, виновный в смерти информаторов спецслужбы в КНР

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США арестован по подозрению в передаче китайским властям информации, которая привела к смерти нескольких информаторов спецслужбы в Китае, сообщает NBC со ссылкой на источник.