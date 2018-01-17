СМИ: В США арестован экс-сотрудник ЦРУ, виновный в смерти информаторов спецслужбы в КНР
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США арестован по подозрению в передаче китайским властям информации, которая привела к смерти нескольких информаторов спецслужбы в Китае, сообщает NBC со ссылкой на источник.
BREAKING: Ex-CIA officer arrested Monday night; suspected of giving China information that led to the deaths of at least a dozen CIA sources in China, sources familiar with the case tell @NBCNews - @PeteWilliamsNBC— NBC News (@NBCNews) 16 января 2018 г.
В мае 2017 года власти Китая раскрыли на территории страны около двух десятков информаторов Центрального разведывательного управления США в период с 2010 по 2012 год.
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