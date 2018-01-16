RT завоевал высшую награду премии Adweek ARC Awards

Телеканал RT первым из российских брендов завоевал высшую награду премии Adweek ARC Awards, которая отмечает самые инновационные проекты в области рекламы и медиа.

Международный проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России, одержал победу в категории «Лучшее использование соцмедиа».

«Это большая честь — получить высшую оценку премии, организованной ведущим медиа в сфере рекламы Adweek. #1917LIVE стал масштабным образовательным экспериментом в Twitter — в течение года в режиме реального времени мы рассказывали о событиях столетней давности. И мы рады, что наш проект был отмечен высоким жюри премии ARC Awards», — заявил автор идеи проекта #1917LIVE Кирилл Карнович-Валуа.

Церемония вручения премии состоится 18 января на одном из крупнейших фестивалей независимого кино Sundance в США.