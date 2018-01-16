В зонах деэскалации в Сирии зафиксировали 16 нарушений перемирия за сутки

В четырёх зонах деэскалации в Сирии зафиксировано 16 нарушений перемирия за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, случаи стрельбы произошли в провинциях Латакия (3) и Алеппо (3).

Турецкие наблюдатели рассказали о десяти нарушениях в провинциях Идлиб (2), Дамаск (7) и Алеппо (1).

Беспорядочную стрельбу вели в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Российские военнослужащие продолжают вести переговоры о присоединении населённых пунктов к примирительному процессу в Сирии. В частности, в провинции Хомс соответствующее соглашение подписали в поселении Деббабия.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.